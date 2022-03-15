Лига чемпионов. «Ритас» против «Тенерифе»

Во вторник, 15 марта, в рамках второго группового этапа Лиги чемпионов литовский «Ритас» дома встретится с испанским «Тенерифе».

чемпионов

Групповой этап

Группа L

Ритас Литва – Тенерифе Испания

14 марта. 20:30

Положение команд: Тенерифе Испания – 4-0, Страсбург Франция – 3-2, Ритас Литва – 2-2, Фалько Венгрия – 0-5.

Группа I

Положение команд: Людвигсбург Германия – 3-1, Дижон – 2-2, Хапоэль Холон Израиль – 2-2, Галатасарай Турция – 1-3.

Группа J

Положение команд: Манреса Испания – 3-1, Тофаш Турция – 3-1, Дарушафака Турция – 2-2, Тревизо Италия – 0-4.

Группа K

Положение команд: Уникаха Испания – 2-1, Клуж Румыния – 2-1, Остенде – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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