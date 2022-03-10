Лига чемпионов. «Галатасарай» сыграет с «Хапоэлем» из Холона, «Манреса» встретится с «Тревизо»

В четверг, 10 марта, в рамках второго группового этапа чемпионов пройдут два матча.

Турецкий «Галатасарай» сыграет с израильским из Холона, испанская «Манреса» встретится с итальянским «Тревизо».

Лига чемпионов

Групповой этап

Группа I

Галатасарай Турция – Хапоэль Холон Израиль

10 марта. 20:00

Положение команд: Дижон – 2-1, Хапоэль Холон Израиль – 2-1, Людвигсбург Германия – 1-1, Галатасарай Турция – 0-2.

Группа J

МАНРЕСА ИСПАНИЯ – ТРЕВИЗО ИТАЛИЯ

10 марта. 23:00

Положение команд: Тофаш Турция – 3-0, Манреса Испания – 2-1, Дарушафака Турция – 1-2, Тревизо Италия – 0-3.

Группа K

Положение команд: Клуж Румыния – 3-1, Малага Испания – 2-2, Прометей – 2-1, Остенде – 0-3.

Группа L

Положение команд: Тенерифе Испания – 3-0, Страсбург Франция – 2-2, Ритас Литва – 2-2, Фалько Венгрия – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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