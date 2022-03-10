Лига чемпионов. «Галатасарай» сыграет с «Хапоэлем» из Холона, «Манреса» встретится с «Тревизо»

В четверг, 10 марта, в рамках второго группового этапа Лиги чемпионов пройдут два матча.
Турецкий «Галатасарай» сыграет с израильским «Хапоэлем» из Холона, испанская «Манреса» встретится с итальянским «Тревизо».
Лига чемпионов
Групповой этап
Группа I
Галатасарай Турция – Хапоэль Холон Израиль
10 марта. 20:00
Положение команд: Дижон – 2-1, Хапоэль Холон Израиль – 2-1, Людвигсбург Германия – 1-1, Галатасарай Турция – 0-2.
Группа J
МАНРЕСА ИСПАНИЯ – ТРЕВИЗО ИТАЛИЯ
10 марта. 23:00
Положение команд: Тофаш Турция – 3-0, Манреса Испания – 2-1, Дарушафака Турция – 1-2, Тревизо Италия – 0-3.
Группа K
Положение команд: Клуж Румыния – 3-1, Малага Испания – 2-2, Прометей – 2-1, Остенде – 0-3.
Группа L
Положение команд: Тенерифе Испания – 3-0, Страсбург Франция – 2-2, Ритас Литва – 2-2, Фалько Венгрия – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Из России уходят официальные трансляции (АПЛ, Лига 1, НБА, НХЛ). Что будете делать?
Итоги NCAA-2022: Гонзага на вершине, Джонни Дэвис – лучший, Банкеро опередил всех новичков