Чемпионат Турции. «Галатасарай» – «Газиантеп», «Афьон Беледие» примет «Бешикташ» и другие матчи

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В субботу, 5 марта, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся четыре матча.

«Галатасарай» дома сыграет с «Газиантепом», «Афьон Беледие» примет «Бешикташ».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Галатасарай – Газиантеп
Дата проведения
5 марта, 13.00
Онлайн матча

Афьон Беледие – Бешикташ
Дата проведения
5 марта, 15.30
Онлайн матча

Дарушафака – Петким Спор
Дата проведения
5 марта, 18.00
Онлайн матча

Бююкчекмедже – Бахчешехир
Дата проведения
5 марта, 20.15
Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче – 17-4, Анадолу Эфес – 16-4, Дарушафака – 15-6, Каршияка – 14-6, Газиантеп – 13-8, Галатасарай – 12-9, Тофаш – 12-9, Бахчешехир – 12-9, Бешикташ – 11-10, Бурсаспор – 10-10, Тюрк Телеком – 10-11, Меркезефенди – 6-14, Яловаспор – 6-15, Бююкчекмедже – 6-16, Афьон Беледие – 4-18, Петким Спор – 3-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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