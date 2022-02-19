Чемпионат Турции. «Бешикташ» примет «Бурсаспор»

В субботу, 19 февраля, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Бешикташ» примет «Бурсаспор».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 19 февраля, 15.30, «Besiktas Akatlar Arena»
Положение команд: Фенербахче – 17-4, Анадолу Эфес – 16-4, Дарушафака – 15-6, Каршияка – 14-6, Газиантеп – 13-8, Галатасарай – 12-9, Тофаш – 12-9, Бахчешехир – 12-9, Бешикташ – 10-10, Бурсаспор – 10-9, Тюрк Телеком – 10-11, Меркезефенди – 6-14, Яловаспор – 6-15, Бююкчекмедже – 6-16, Афьон Беледие – 4-18, Петким Спор – 3-19.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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