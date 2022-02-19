Чемпионат Турции. «Бешикташ» примет «Бурсаспор»

Теги результаты Бешикташ чемпионат Турции Бурсаспор Баскетбол

В субботу, 19 февраля, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Бешикташ» примет «Бурсаспор».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Бешикташ – Бурсаспор
Дата проведения
19 февраля, 15.30, «Besiktas Akatlar Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче – 17-4, Анадолу Эфес – 16-4, Дарушафака – 15-6, Каршияка – 14-6, Газиантеп – 13-8, Галатасарай – 12-9, Тофаш – 12-9, Бахчешехир – 12-9, Бешикташ – 10-10, Бурсаспор – 10-9, Тюрк Телеком – 10-11, Меркезефенди – 6-14, Яловаспор – 6-15, Бююкчекмедже – 6-16, Афьон Беледие – 4-18, Петким Спор – 3-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Инструкция по применению. Матч всех звезд Единой Лиги ВТБ 2022

«Русский баскетбол делает все, чтобы у него не было идентичности». Интервью-боль с Никитой Белоголовцевым

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные