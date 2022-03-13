Джоэл Эмбиид – о Бене Симмонсе: «Я устал от скандалов. Рад, что все это осталось в прошлом»

Центровой «Филадельфии» рад, что ситуация с Беном Симмонсом осталась в прошлом.

«Я изо всех сил пытался вернуть и сделать так, чтобы он снова чувствовать себя здесь комфортно. Это было тяжело. И мне стало уже все равно. Я мог бы многое рассказать, но я сделал все, что должен был сделать как хороший партнер по команде.

Я устал от этих скандалов. Мне просто хотелось, покончить с этим. Я не люблю этого, я просто хочу играть в баскетбол и выигрывать матчи. Я рад, что все это осталось в прошлом», – сказал Эмбиид.

Симмонс отказывался играть за «Филадельфию» в нынешнем сезоне, ссылаясь на психологические проблемы. Перед дедлайном клуб обменял Симмонса в , получив в результате сделки Джеймса Хардена.

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