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    Стив Нэш: «Бен Симмонс не готов даже к игре «один на один»

    Теги Бруклин Стив Нэш НБА Бен Симмонс Баскетбол

    Главный тренер «Бруклина» Стив Нэш заявил, что разыгрывающий Бен Симмонс еще не набрал форму и далек от возвращения в строй.

    «Бен Симмонс не готов даже к игре «один на один», не говоря уже о «три на три» или «пять на пять».

    Он должен сначала набрать такую форму, чтобы играть на полной скорости без защитника, а потом уже можно будет говорить об игре «один на один», «три на три» и «пять на пять». Надеюсь, что скоро это произойдет», – сказал тренер.

    Симмонс набирает форму после длительного отсутствия игровой практики. Австралиец не провел в нынешнем сезоне ни одного матча, ссылаясь на психологические проблемы.

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