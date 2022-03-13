Стив Нэш: «Бен Симмонс не готов даже к игре «один на один»

Главный тренер заявил, что разыгрывающий Бен Симмонс еще не набрал форму и далек от возвращения в строй.

не готов даже к игре «один на один», не говоря уже о «три на три» или «пять на пять».

Он должен сначала набрать такую форму, чтобы играть на полной скорости без защитника, а потом уже можно будет говорить об игре «один на один», «три на три» и «пять на пять». Надеюсь, что скоро это произойдет», – сказал тренер.

Симмонс набирает форму после длительного отсутствия игровой практики. Австралиец не провел в нынешнем сезоне ни одного матча, ссылаясь на психологические проблемы.

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