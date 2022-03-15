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    НБА. «Бруклин» встретится с «Орландо», «Финикс» против «Нового Орлеана» и другие матчи

    Теги результаты Бруклин Новый Орлеан Орландо Финикс НБА Кевин Дюрэнт Баскетбол

    Во вторник, 15 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся четыре матча.

    «Бруклин» Кевина Дюрэнта встретится в гостях с «Орландо». Лидер чемпионата «Финикс» сыграет против «Нового Орлеана».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Индиана – Мемфис
    Дата проведения
    16 марта, 02.00, «Gainbridge Fieldhouse»
    Онлайн матча

    Орландо – Бруклин
    Дата проведения
    16 марта, 02.00, «Amway Center»
    Онлайн матча

    Майами – Детройт
    Дата проведения
    16 марта, 02.30, «FTX Arena»
    Онлайн матча

    Новый Орлеан – Финикс
    Дата проведения
    16 марта, 03.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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