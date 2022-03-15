НБА. «Бруклин» встретится с «Орландо», «Финикс» против «Нового Орлеана» и другие матчи

Во вторник, 15 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся четыре матча.
«Бруклин» Кевина Дюрэнта встретится в гостях с «Орландо». Лидер чемпионата «Финикс» сыграет против «Нового Орлеана».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 16 марта, 02.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Дата проведения
- 16 марта, 02.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 16 марта, 02.30, «FTX Arena»
- Дата проведения
- 16 марта, 03.00, «Smoothie King Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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