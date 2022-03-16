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    Джарретт Аллен решил не делать операцию на пальце и может вернуться до плей-офф

    Теги травмы Кливленд НБА Джарретт Аллен Баскетбол

    Центровой «Кливленда» Джарретт Аллен принял решение не делать операцию на сломанном среднем пальце левой руки. Есть вероятность, что 23-летний игрок сможет вернуться в строй до конца регулярного чемпионата, сообщает Yahoo Sports.

    По словам источников, у Аллена был выбор – пойти на хирургическое вмешательство или позволить пальцу зажить органически. Из-за отека сроки возвращения центрового пока неизвестны.

    Аллен получил травму в матче против «Торонто» 6 марта.

    «Кавальерс» осталось сыграть 14 матчей. Команда занимает шестое место в Восточной конференции с показателями 39-29.

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