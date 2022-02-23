Наверх
Sports.ru NBA

    Джарретт Аллен: «Даже не знал, что окажусь в «Кливленде»

    Теги Кливленд НБА Матч всех звезд НБА Жоаким Ноа Джарретт Аллен Баскетбол

    Центровой «Кливленда» Джарретт Аллен рассказал о своих первых мыслях после перехода в команду.

    «Я не знал, что думать о «Кливленде». Во-первых, я даже не знал, что окажусь здесь. Я подумал: «О, я еду в «Хьюстон». А потом они добавили «Кавальерс» к сделке. Я знал только то, что говорил Жоаким Ноа», – сказал Аллен.

    Бывший игрок НБА Жоаким Ноа на одной из пресс-конференций заявил, что в Кливленде не на что посмотреть, поэтому никто не хочет туда ехать.

    Аллен был обменян в «Кавальерс» в январе прошлого года. Минувшим летом он подписал долгосрочный контракт с командой

    В нынешнем сезоне центровой также стал участником Матча всех звезд НБА, который проходил в Кливленде.

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные