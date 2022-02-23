Джарретт Аллен: «Даже не знал, что окажусь в «Кливленде»

Центровой рассказал о своих первых мыслях после перехода в команду.

«Я не знал, что думать о «Кливленде». Во-первых, я даже не знал, что окажусь здесь. Я подумал: «О, я еду в «Хьюстон». А потом они добавили «Кавальерс» к сделке. Я знал только то, что говорил Жоаким Ноа», – сказал Аллен.

Бывший игрок НБА Жоаким Ноа на одной из пресс-конференций заявил, что в Кливленде не на что посмотреть, поэтому никто не хочет туда ехать.

Аллен был обменян в «Кавальерс» в январе прошлого года. Минувшим летом он подписал долгосрочный контракт с командой

В нынешнем сезоне центровой также стал участником всех звезд НБА, который проходил в Кливленде.