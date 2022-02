Джарретт Аллен – о своей одежде на Уикенде всех звезд: «Что мне нужно было сделать? Надеть цепочку за 5000 долларов?

Центровой «Кливленда» ответил журналистке, почему он приехал на Уикенд всех звезд в повседневной одежде.

«Забавно, я думал, что нормально оделся. А что мне нужно было сделать? Надеть на игру цепочку за 5000 долларов? Это просто повседневная одежда, в которой я чувствую себя комфортно», – сказал Аллен.

