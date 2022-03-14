Вышел трейлер сериала про Мэджика Джонсона

Apple TV+ представила первый трейлер сериала про Мэджика Джонсона «Меня называют волшебником».
Четырехсерийный документальный сериал был впервые показан в эти выходные на кинофестивале SXSW 2022.
Сериал снят Риком Фамуйивой. Он посвящен игровой карьере легенды «Лейкерс», его благотворительной деятельности, а также усилиям по изменению отношения к ВИЧ.
Помимо Мэджика в сериале в числе прочих представлены Лэрри Берд, LL Cool J, Снуп Догг, Сэмюэл Л. Джексон, Майкл Джордан, Шакил О’Нил, Барак Обама, Дуэйн Уэйд и Джерри Уэст.
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