Вышел трейлер сериала про Мэджика Джонсона

Apple TV+ представила первый трейлер сериала про «Меня называют волшебником».

Четырехсерийный документальный сериал был впервые показан в эти выходные на кинофестивале SXSW 2022.

Сериал снят Риком Фамуйивой. Он посвящен игровой карьере легенды , его благотворительной деятельности, а также усилиям по изменению отношения к ВИЧ.

Помимо Мэджика в сериале в числе прочих представлены Лэрри Берд, LL Cool J, Снуп Догг, Сэмюэл Л. Джексон, , ’Нил, Барак Обама, и Джерри Уэст.

Ровно 60 лет назад Уилт Чемберлен установил один из величайших рекордов в спорте – набрал 100 очков в одном матче