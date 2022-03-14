Наверх
Sports.ru NBA

    Вышел трейлер сериала про Мэджика Джонсона

    Теги светская хроника Майкл Джордан Лэрри Берд Мэджик Джонсон Лейкерс Шакил О′Нил Дуэйн Уэйд НБА видео Джерри Уэст Барак Обама Баскетбол

    Apple TV+ представила первый трейлер сериала про Мэджика Джонсона «Меня называют волшебником».

    Четырехсерийный документальный сериал был впервые показан в эти выходные на кинофестивале SXSW 2022.

    Сериал снят Риком Фамуйивой. Он посвящен игровой карьере легенды «Лейкерс», его благотворительной деятельности, а также усилиям по изменению отношения к ВИЧ.

    Помимо Мэджика в сериале в числе прочих представлены Лэрри Берд, LL Cool J, Снуп Догг, Сэмюэл Л. Джексон, Майкл Джордан, Шакил О’Нил, Барак Обама, Дуэйн Уэйд и Джерри Уэст.

    Ровно 60 лет назад Уилт Чемберлен установил один из величайших рекордов в спорте – набрал 100 очков в одном матче

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные