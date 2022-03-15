Дрэймонд Грин: «Независимо от места по итогам регулярки «Уорриорз» выиграют титул»

Вернувшийся в строй форвард «Голден Стэтй» во время интервью заявил, что для калифорнийской команды не очень существенна позиция в таблице по итогам регулярного чемпионата.

Грин: Нам бы хотелось занять место повыше, но мы не собираемся прилагать ради этого чрезмерные усилия. Сейчас важнее подойти к решающим матчам в хорошей форме и здоровыми. Независимо от места по итогам регулярки «Уорриорз» выиграют чемпионат. Место в таблице не столь принципиально.

Журналист: Дрэймонд Грин произнес это в послематчевом интервью.

Грин: Я произнес это еще несколько месяцев назад.

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