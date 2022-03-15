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    Спортивный писатель Роланд Лазенби: «Расселл Уэстбрук стал недосягаемым для окружающих и глубоко погрузился в свой цинизм»

    Теги Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Баскетбол

    Американский спортивный писатель Роланд Лазенби поделился информацией о защитнике «Лейкерс» Расселле Уэстбруке.

    «Один из бывших тренеров Расселла Уэстбрука сказал мне пару лет назад, что игрок стал недосягаемым для окружающих и глубоко погрузился в свой цинизм. Печальное состояние для такого таланта», – написал в своем твиттер-аккаунте Лазенби.

    Уэстбрук столкнулся с критикой со стороны болельщиков и экспертов в нынешнем сезоне. Многие называют его обмен в «Лейкерс» ошибкой руководства клуба.

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