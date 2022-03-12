Шэннон Шарп: «Расселл Уэстбрук устал от того, что люди позорят его фамилию, но не стыдится своей плохой игры»

Известный спортивный эксперт Шэннон Шарп раскритиковал игру защитника «Лейкерс» .

«Уэстбрук попал 1 из 9, промазав 3-4 броска в упор. Он спрашивает, как или почему получил свое прозвище. Он устал от того, что люди позорят его фамилию, но не стыдится своей плохой игры», – написал Шарп в своем твиттер-аккаунте.

Уэстбрук столкнулся с критикой со стороны болельщиков «Лейкерс» в нынешнем сезоне. Многие эксперты считают переход игрока в команду крайне неудачным решением.

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