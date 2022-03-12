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    Шэннон Шарп: «Расселл Уэстбрук устал от того, что люди позорят его фамилию, но не стыдится своей плохой игры»

    Теги Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Шэннон Шарп Баскетбол

    Известный спортивный эксперт Шэннон Шарп раскритиковал игру защитника «Лейкерс» Рассела Уэстбрука.

    «Уэстбрук попал 1 из 9, промазав 3-4 броска в упор. Он спрашивает, как или почему получил свое прозвище. Он устал от того, что люди позорят его фамилию, но не стыдится своей плохой игры», – написал Шарп в своем твиттер-аккаунте.

    Уэстбрук столкнулся с критикой со стороны болельщиков «Лейкерс» в нынешнем сезоне. Многие эксперты считают переход игрока в команду крайне неудачным решением.

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