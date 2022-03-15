Карл-Энтони Таунс: «Набрал 60 очков против лучшего тренера в истории по количеству побед. Посвящаю эту игру и мою жизнь тебе, мама»

Центровой «Миннесоты» посвятил выступление в матче против (149:139) своей матери, которая скончалась от коронавируса.

«Вчера исполнилось два года с того дня, как мои родители вошли в отделение неотложной помощи Медицинского центра имени Джона Кеннеди в Эдисоне, штат Нью-Джерси, и были госпитализированы с COVID-19. Та самая больница, в которой моя мать дала мне жизнь, и, к сожалению, та самая больница, где я видел, как ее жизнь начала ускользать.

Два года спустя я вошел в AT&T Center с величайшим ангелом-хранителем, о котором только мог мечтать, и набрал 60 очков против лучшего тренера в истории по количеству побед. Что бы ни преподносила вам жизнь, вы можете выйти из этого более сильным. Тяжелые времена проходят, сильные люди остаются. Скучаю по тебе, мама. Посвящаю эту игру и мою жизнь тебе», – написал Таунс в своем твиттер-аккаунте.

В игре против «Сан-Антонио» центровой набрал 60 очков и совершил 17 подборов. Это рекорд «Миннесоты» по результативности в одном матче, а также лучший результат сезона среди всех игроков .