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    Карл-Энтони Таунс и Джейсон Тейтум – лучшие игроки недели

    Теги Бостон Миннесота НБА Карл-Энтони Таунс Джейсон Тейтум Баскетбол

    Центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс и форвард «Бостона» Джейсон Тейтум признаны лучшими игроками 20-й недели сезона-2021/22 в Западной и Восточной конференциях соответственно.

    Тейтум на минувшей неделе помог «Селтикс» выиграть три матча из трех, набирая в среднем 41,3 очка, 6,3 подбора и 5,0 передачи за встречу. 6 марта в победном матче против «Бруклина» Тейтум набрал 54 очка, сделал 5 подборов и 3 передачи.

    «Миннесота» благодаря игре Таунса проводит серию из четырех побед подряд. Центровой на этом отрезке набирает 28,0 очка, 9,0 подбора и 3,0 передачи в среднем за игру.

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