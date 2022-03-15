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    «Вашингтон» и «Голден Стэйт» проведут два предсезонных матча в Японии

    Теги предсезонные матчи Голден Стэйт НБА Вашингтон Руи Хатимура календарь Баскетбол

    НБА объявила, что «Вашингтон» и «Голден Стэйт» в этом году проведут два предсезонных матча в Японии.

    «Уизардс» и «Уорриорз» сыграют в Сайтаме 30 сентября и 2 октября.

    Матчи НБА пройдут за пределами Северной Америки впервые с 24 января 2020 года, когда «Милуоки» и «Шарлотт» провели в Париже встречу регулярного чемпионата. Примерно через шесть недель началась пандемия.

    За «Вашингтон» выступает японский баскетболист Руи Хатимура.

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