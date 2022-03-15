«Вашингтон» и «Голден Стэйт» проведут два предсезонных матча в Японии

НБА объявила, что «Вашингтон» и в этом году проведут два предсезонных матча в Японии.

«Уизардс» и «Уорриорз» сыграют в Сайтаме 30 сентября и 2 октября.

Матчи НБА пройдут за пределами Северной Америки впервые с 24 января 2020 года, когда «Милуоки» и «Шарлотт» провели в Париже встречу регулярного чемпионата. Примерно через шесть недель началась пандемия.

За выступает японский баскетболист .

У Грегга Поповича 1336 побед в НБА – больше, чем у любого другого тренера в истории. Но самую первую победу ему не засчитали