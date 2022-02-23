Донован Митчелл: «Я сосредоточен на своей команде»

Защитник «Юты» опроверг слухи о своем желании покинуть команду.

«Люди будут писать разные вещи. Если я буду отвечать на каждый слух, это будет нехорошо для моих партнеров по команде и для моего комфорта. Я люблю свою команду и мы хотим понять, как нам победить вместе. Я сосредоточен на своей команде. Мои партнеры и тренеры знают мои намерения, они вот такие. Я не собираюсь позволить статьям удерживать меня от достижения моей главной цели. Я люблю этот коллектив, поэтому давайте найдем путь к победе», – заявил Митчелл.

Ранее сообщалось о недовольстве Митчелла результатами «Джаз», которое может привести к переходу защитника в другой клуб.