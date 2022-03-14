«Баскония» и «Валенсия» проявляют интерес к Роландсу Шмитсу

«Баскония» и «Валенсия» проявляют интерес к форварду «Барселоны» Роландсу Шмитсу, сообщает Encestando.es.
Контракт латвийского игрока с каталонским клубом истекает по окончании сезона-2021/22.
Шмитс пришел в «Барселону» в 2017 году. Первый сезон форвард провел в аренде в «Фуэнлабраде». В нынешнем сезоне Евролиги он набирает за «Барсу» 3,9 очка и 3,2 подбора в среднем за матч.
«Мы были как младенцы, учившиеся ходить». В 92-м «Партизан» выиграл Евролигу – с самым молодым составом и запретом на игры в Белграде