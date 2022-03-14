«Баскония» и «Валенсия» проявляют интерес к Роландсу Шмитсу

и проявляют интерес к форварду «Барселоны» , сообщает Encestando.es.

Контракт латвийского игрока с каталонским клубом истекает по окончании сезона-2021/22.

Шмитс пришел в «Барселону» в 2017 году. Первый сезон форвард провел в аренде в «Фуэнлабраде». В нынешнем сезоне он набирает за «Барсу» 3,9 очка и 3,2 подбора в среднем за матч.

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