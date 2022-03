«Жальгирис» сыграет в Евролиге в желто-синей форме

подготовил специальный комплект игровой формы в желто-синих цветах.

Таким образом литовский клуб намерен выразить свое отношение к ситуации на Украине.

Команда использует данный комплект формы 11 марта в матче против «Барселоны».

💚🤍 🤝 💙💛 Let’s celebrate our freedom by showing support to those currently heroically fighting for it in Ukraine! Read more: https://t.co/tSMQd4y4AO. pic.twitter.com/ehEx30Y58B