ACB. «Барселона» примет «Бетис», «Реал» в гостях встретится с «Сан-Пабло Бургос»

В воскресенье, 13 марта, в рамках регулярного чемпионата Испании состоятся три матча.

Лидер чемпионата «Реал» в гостях встретится с «Сан-Пабло Бургос». Занимающая второе место примет на своей арене .

ACB

Регулярный чемпионат

Мурсия – Андорра Дата проведения 13 марта, 14.30, «Palacio Municipal De Deportes» Онлайн матча

Положение команд: – 17-5, Барселона – 16-4, Манреса – 15-7, Ховентуд – 14-8, – 13-8, – 13-8, Баскония – 12-9, Мурсия – 11-9, Гран-Канария – 11-10, Бреоган– 11-11, – 11-11, – 8-14, – 8-15, – 7-14, – 7-15, Обрадойро – 7-15, Фуэнлабрада – 7-16, Бетис – 6-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Спорт и голуби. Добрая фотогалерея в это нервное время

«Мои бы обыграли Америку с Джорданом и Юингом». Из-за бойкота на Олимпиаду-1984 не поехала самая сильная сборная СССР