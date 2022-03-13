ACB. «Барселона» примет «Бетис», «Реал» в гостях встретится с «Сан-Пабло Бургос»

В воскресенье, 13 марта, в рамках регулярного чемпионата Испании состоятся три матча.
Лидер чемпионата «Реал» в гостях встретится с «Сан-Пабло Бургос». Занимающая второе место «Барселона» примет на своей арене «Бетис».
ACB
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 13 марта, 14.30, «Palacio Municipal De Deportes»
- Дата проведения
- 13 марта, 19.00, «Палау Блауграна»
- Дата проведения
- 13 марта, 20.30, «Coliseum Burgos»
Положение команд: Реал – 17-5, Барселона – 16-4, Манреса – 15-7, Ховентуд – 14-8, Валенсия – 13-8, Тенерифе – 13-8, Баскония – 12-9, Мурсия – 11-9, Гран-Канария – 11-10, Бреоган– 11-11, Бильбао – 11-11, Уникаха – 8-14, Сарагоса – 8-15, Сан-Пабло Бургос – 7-14, Андорра – 7-15, Обрадойро – 7-15, Фуэнлабрада – 7-16, Бетис – 6-15.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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