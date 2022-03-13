ACB. «Барселона» примет «Бетис», «Реал» в гостях встретится с «Сан-Пабло Бургос»

Теги результаты Барселона Реал чемпионат Испании Мурсия Бетис Сан-Пабло Бургос Андорра Баскетбол

В воскресенье, 13 марта, в рамках регулярного чемпионата Испании состоятся три матча.

Лидер чемпионата «Реал» в гостях встретится с «Сан-Пабло Бургос». Занимающая второе место «Барселона» примет на своей арене «Бетис».

ACB

Регулярный чемпионат  

Мурсия – Андорра
Дата проведения
13 марта, 14.30, «Palacio Municipal De Deportes»
Онлайн матча

Барселона – Бетис
Дата проведения
13 марта, 19.00, «Палау Блауграна»
Онлайн матча

Сан-Пабло Бургос – Реал
Дата проведения
13 марта, 20.30, «Coliseum Burgos»
Онлайн матча

Положение команд: Реал – 17-5, Барселона – 16-4, Манреса – 15-7, Ховентуд – 14-8,  Валенсия – 13-8, Тенерифе – 13-8, Баскония – 12-9, Мурсия – 11-9, Гран-Канария – 11-10, Бреоган– 11-11, Бильбао – 11-11,  Уникаха – 8-14,  Сарагоса – 8-15, Сан-Пабло Бургос – 7-14, Андорра – 7-15, Обрадойро – 7-15, Фуэнлабрада – 7-16, Бетис – 6-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Спорт и голуби. Добрая фотогалерея в это нервное время

«Мои бы обыграли Америку с Джорданом и Юингом». Из-за бойкота на Олимпиаду-1984 не поехала самая сильная сборная СССР

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные