ACB. «Фуэнлабрада» против «Барселоны»

Во вторник, 8 марта, в рамках регулярного чемпионата Испании «Фуэнлабрада» дома сыграет против «Барселоны».

ACB

Регулярный чемпионат

Положение команд: Реал – 17-4, – 15-3, Манреса – 14-7, Валенсия – 12-7, Ховентуд – 12-8, Тенерифе – 11-8, Мурсия – 10-8, Баскония – 11-9, Бреоган– 10-10, Бильбао – 10-10, Гран-Канария – 9-10, Уникаха – 8-12, Сарагоса – 8-13, Фуэнлабрада – 7-14, Андорра – 7-14, Обрадойро – 7-14, Бетис – 6-14, Сан-Пабло Бургос – 5-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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