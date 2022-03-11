Евролига. «Жальгирис» – «Барселона», «Монако» примет «Анадолу Эфес»

В пятницу, 11 марта, в рамках регулярного чемпионата Евролиги-2021/22 состоятся два матча.

Литовский «Жальгирис» примет испанскую «Барселону».

«Монако» дома сыграет с турецким «Анадолу Эфесом».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Барселона Испания – 21-5, Реал Испания – 21-6, Милан Италия – 18-9, Олимпиакос Греция – 16-10, Зенит Россия – 14-9, ЦСКА Россия – 14-10, Анадолу Эфес Турция – 14-12, УНИКС Россия – 13-12, Монако Монако – 14-14, Бавария Германия – 12-13, Фенербахче Турция – 12-13, Маккаби Плейтика Израиль – 12-14, Црвена Звезда Сербия – 12-15, Альба Германия – 11-16, Виллербан Франция – 9-18, Баскония Испания – 8-19, Панатинаикос Греция – 7-19, Жальгирис Литва – 6-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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