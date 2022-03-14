Торнике Шенгелия – об уходе из ЦСКА: «Сказать, что это решение было трудным, будет несправедливо по отношению к настоящим трудностям в других частях мира»

Итальянский «Виртус» сегодня официально представил Торнике Шенгелию в качестве своего нового игрока.

На пресс-конференции грузинский форвард рассказал о решении покинуть московский .

«Сказать, что это решение было трудным, будет несправедливо по отношению к настоящим трудностям в других частях мира.

Не сомневаюсь, что принял правильное решение. Рад, что выбрал . Для меня большая честь быть здесь, и я в восторге, что мне предложили перейти в этот клуб. Наша цель – выиграть , попасть в Евролигу и выиграть ее, – сказал Шенгелия.

27 февраля ЦСКА сообщил, что Шенгелия покинул расположение команды вместе с другими легионерами «по семейным и личным причинам, связанным с текущей ситуацией между Россией и Украиной, а также ее возможными последствиями». Позже клуб расторг контракт с форвардом по инициативе баскетболиста.

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