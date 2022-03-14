«Портленд» подпишет Криса Данна

подпишет 10-дневный контракт с защитником (27 лет, 191 см), сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Пятый номер драфта-2016 выступал в G-лиге за «Агуа Калиенте», набирая 11,8 очка, 5,1 подбора, 4,2 передачи и 1,8 перехвата в среднем за матч.

«Блэйзерс» подписали Данна в связи с травмой у , который пропустит еще как минимум одну неделю.

У Грегга Поповича 1336 побед в НБА – больше, чем у любого другого тренера в истории. Но самую первую победу ему не засчитали