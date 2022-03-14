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    Айзейя Томас: «Ламело Болл станет лицом НБА»

    Теги Шарлотт НБА Айзейя Томас 1989 Ламело Болл Баскетбол

    Разыгрывающий «Шарлотт» Айзейя Томас уверен, что восходящая звезда «Хорнетс» Ламело Болл, который проводит второй сезон в НБА, в будущем станет лицом лиги.

    «Ламело Болл станет лицом этой лиги.

    Он уже стал участником Матча всех звезд. Дайте ему два-три года, и он легко войдет в Топ-5, Топ-10 игроков лиги.

    У него особый талант. Он очень молод. У него огромная энергия. Такому темпу игры, как у него, не научить. А какой у него рост, два метра? Он обладает полным набором», – сказал Томас.

    Ламело Болл – главный зумер НБА. Он популярнее Дончича, хотя и играет хуже

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