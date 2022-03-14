Айзейя Томас: «Ламело Болл станет лицом НБА»

Разыгрывающий уверен, что восходящая звезда «Хорнетс» Ламело Болл, который проводит второй сезон в НБА, в будущем станет лицом лиги.

«Ламело Болл станет лицом этой лиги.

Он уже стал участником Матча всех звезд. Дайте ему два-три года, и он легко войдет в Топ-5, Топ-10 игроков лиги.

У него особый талант. Он очень молод. У него огромная энергия. Такому темпу игры, как у него, не научить. А какой у него рост, два метра? Он обладает полным набором», – сказал Томас.

Ламело Болл – главный зумер НБА. Он популярнее Дончича, хотя и играет хуже