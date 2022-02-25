Мэджик Джонсон: «Ламело Болл не вылезает из спортзала, как и я в свое время»

Легенда «Лейкерс» в эфире SiriusXM NBA Radio назвал разыгрывающего «зрелищным» игроком и признался, что видит в нем немного себя.

«Он великолепно умеет создавать моменты для броска для своих партнеров по команде. Вместе с тем он устраивает шоу. На него интересно смотреть.

У него высокий баскетбольный IQ. Я думаю, что он будет становиться только лучше, и лучше, и лучше. Он не вылезает из спортзала, как и я в свое время. С каждым годом он будет становиться только лучше», – сказал Мэджик.

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