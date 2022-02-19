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    Энтони Эдвардс: «Рад за Ламело и всех с драфта 2020 года, кто добился успеха»

    Теги Шарлотт Миннесота НБА Ламело Болл Энтони Эдвардс Баскетбол

    Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс заявил, что радуется, когда его и разыгрывающего «Шарлотт» Ламело Болл называют новыми знаковыми игроками НБА.

    «Это же просто отлично. Совсем недавно я говорил Ламело: «Продолжай в том же духе, бро. Будь собой, делай то, что делаешь».

    Перед нашим драфтом говорили, что этот год будет ужасным на новичков. Я радуюсь за каждого из тех, кто был выбран в 2020 году и добился успеха в лиге, потому что про нас очень часто говорили плохое», – сказал Эдвардс.

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