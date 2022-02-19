Энтони Эдвардс: «Рад за Ламело и всех с драфта 2020 года, кто добился успеха»

Защитник «Миннесоты» заявил, что радуется, когда его и разыгрывающего называют новыми знаковыми игроками .

«Это же просто отлично. Совсем недавно я говорил Ламело: «Продолжай в том же духе, бро. Будь собой, делай то, что делаешь».

Перед нашим драфтом говорили, что этот год будет ужасным на новичков. Я радуюсь за каждого из тех, кто был выбран в 2020 году и добился успеха в лиге, потому что про нас очень часто говорили плохое», – сказал Эдвардс.

Что интересного в бюджетах Евролиги? ЦСКА платит больше всех, УНИКС – лучший по соотошению цена-качество, а еще чудовищное неравенство