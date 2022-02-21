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    Деджонте Мюррэй вколотил сверху после наброса Ламело Болла

    Теги Шарлотт Сан-Антонио НБА видео Матч всех звезд НБА Деджонте Мюррэй Ламело Болл Баскетбол

    Дебютанты Матча всех звезд НБА Деджонте Мюррэй («Сан-Антонио») и Ламело Болл («Шарлотт») организовали красивый момент.

    Во время быстрого отрыва Болл в прыжке набросил мяч на Мюррэя, тот эффектно забил сверху.

    Мюррэй и Болл сыграли за команду Дюрэнта, которая уступила команде Леброна со счетом 160:163.

    На счету Мюррэя 17 очков, 5 подборов и 5 передач, Болл набрал 18 очков, 3 подбора и 3 передачи.

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