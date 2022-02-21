Деджонте Мюррэй вколотил сверху после наброса Ламело Болла

Дебютанты Матча всех звезд НБА Деджонте Мюррэй ( ) и ( ) организовали красивый момент.

Во время быстрого отрыва Болл в прыжке набросил мяч на Мюррэя, тот эффектно забил сверху.

Мюррэй и Болл сыграли за команду Дюрэнта, которая уступила команде Леброна со счетом 160:163.

На счету Мюррэя 17 очков, 5 подборов и 5 передач, Болл набрал 18 очков, 3 подбора и 3 передачи.

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