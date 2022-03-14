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    Леброн Джеймс не стал возвращаться в защиту в нескольких эпизодах по ходу матча с «Санз»

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    «Лейкерс» в воскресенье потерпели крупное поражение от «Санз» – 111:140.

    По ходу матча лидер «озерников» Леброн Джеймс несколько раз демонстративно выражал свое недовольство происходящим, когда не стал возвращаться в защиту.

    «Сегодня вечером мы уже несколько раз видели Леброна Джеймса, который решал, что он просто не будет возвращаться в защиту», – отметил комментатор.

    Подобные эпизоды случались и в других матчах «Лейкерс» в этом сезоне. Команда занимает 9-е место на Западе (29-38).

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