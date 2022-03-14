Наверх
Sports.ru NBA

    Девин Букер – о словах Дэвиса: «Если бы у моей тети было что-то между ног, она была бы моим дядей»

    Теги Лейкерс Финикс НБА НБА плей-офф Энтони Дэвис Девин Букер Баскетбол

    Защитник «Финикса» Девин Букер отреагировал на заявление форварда «Лейкерс» Энтони Дэвиса о возможном исходе противостояния команд в плей-офф-2021.

    По мнению Дэвиса, «Лейкерс» прошли бы будущих финалистов, если бы он не получил травму.

    «Это забавно.

    Если бы да кабы. Если бы у моей тети было что-то между ног, она была бы моим дядей. В баскетболе много всяких если. Посмотрите историю, у каждой команды случается что-то подобное по ходу сезонов.

    Вместо того, чтобы вести себя достойно и благородно вы делаете подобные заявления. Это забавно», – заявил Букер.

    В воскресенье «Финикс» обыграл «Лейкерс» со счетом 140:111. Дэвис не играл из-за травмы.

    Самая безумная, яркая и сексуальная команда НБА – в новом сериале от HBO. Это про «Лейкерс» 80-х

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные