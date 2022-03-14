Девин Букер – о словах Дэвиса: «Если бы у моей тети было что-то между ног, она была бы моим дядей»

Защитник «Финикса» отреагировал на заявление форварда «Лейкерс» о возможном исходе противостояния команд в плей-офф-2021.

По мнению Дэвиса, «Лейкерс» прошли бы будущих финалистов, если бы он не получил травму.

«Это забавно.

Если бы да кабы. Если бы у моей тети было что-то между ног, она была бы моим дядей. В баскетболе много всяких если. Посмотрите историю, у каждой команды случается что-то подобное по ходу сезонов.

Вместо того, чтобы вести себя достойно и благородно вы делаете подобные заявления. Это забавно», – заявил Букер.

В воскресенье обыграл «Лейкерс» со счетом 140:111. Дэвис не играл из-за травмы.

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