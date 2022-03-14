Энтони Дэвис: «Лейкерс» прошли бы «Санз» в прошлом году, если бы не моя травма»

Звездный форвард во время общения с журналистами заявил, что проблема с его паховыми мышцами стала главной причиной поражения команды в первом раунде плей-офф-2021 против «Санз».

«Так и было. Мы знаем это. Они знают это.

Им тогда повезло с этим моментом», – сказал Дэвис.

В первом раунде плей-офф-2021 Дэвис получил травму колена в третьей встрече противостояния, когда «Лейкерс» повели 2-1. В следующей игре Энтони повредил паховые мышцы и пропустил пятый матч.

Дэвис попытался вернуться в шестой встрече, но усугубил повреждение. «Санз» взяли три игры подряд и выиграли серию 4-2.

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