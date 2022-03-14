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    Энтони Дэвис: «Лейкерс» прошли бы «Санз» в прошлом году, если бы не моя травма»

    Теги Лейкерс Финикс НБА НБА плей-офф Энтони Дэвис Баскетбол

    Звездный форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис во время общения с журналистами заявил, что проблема с его паховыми мышцами стала главной причиной поражения команды в первом раунде плей-офф-2021 против «Санз».

    «Так и было. Мы знаем это. Они знают это.

    Им тогда повезло с этим моментом», – сказал Дэвис.

    В первом раунде плей-офф-2021 Дэвис получил травму колена в третьей встрече противостояния, когда «Лейкерс» повели 2-1. В следующей игре Энтони повредил паховые мышцы и пропустил пятый матч.

    Дэвис попытался вернуться в шестой встрече, но усугубил повреждение. «Санз» взяли три игры подряд и выиграли серию 4-2.

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