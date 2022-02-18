Энтони Дэвис пропустит как минимум 4 недели

Форвард пропустит как минимум четыре недели из-за растяжения связок правого голеностопного сустава.

Об этом сообщает ESPN.com со ссылкой на «Лейкерс», которые провели обследование звездного баскетболиста.

Дэвис травмировался в первой половине матча против «Юты» (106:101) в среду.

Во время игры Дэвису сделали рентген на Crypto.com Arena, который не выявил перелома. В четверг он прошел МРТ-обследование, которое выявило растяжение связок.

Дэвис в нынешнем сезоне принял участие в 37 матчах. Средние показатели – 23,1 очка, 9,7 подбора и 2,9 передачи за игру.

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