Кевин Гарнетт – о выводе «Бостоном» из обращения его номера: «Я просто остался верен тому, каким был и кем был»

Член зала славы поделился впечатлениями о выводе из обращения его игрового номера.

«Я просто пытаюсь осознать это, если быть честным, стараюсь быть очень скромным. Даже не знаю. Просто для меня это все шок, понимаете? Когда дети подходят ко мне и выражают свою признательность за разные вещи, я действительно не знаю, что мне ответить, кроме как «спасибо». Я просто остался верен тому, каким был и кем был. Это оказалось проще простого. Я не хотел притворяться тем, кем не являюсь», – сказал Гарнетт.

«Селтикс» проведут церемонию по выводу из обращения номера легендарного баскетболиста в это воскресенье во время матча с «Далласом».

В НБА появился еще один большой игрок. Обновленный «Бостон» шатает всю лигу и называется главным претендентом от Востока