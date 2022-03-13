«Милан» и Этторе Мессина поздравили Грегга Поповича в выходом на 1-е место по победам среди тренеров НБА

Итальянский «Милан» и его главный тренер Этторе Мессина поздравили Грегга Поповича («Сан-Антонио») с выходом на первое место в истории НБА по количеству побед в регулярном чемпионате.
«Тренер Поп – это друг, наставник, лидер, на площадке и за ее пределами. Я рад за него и семью «Сперс», – сказал Мессина.
Итальянский специалист работал в «Сан-Антонио» ассистентом Поповича с 2014 по 2019 год.
У Грегга Поповича 1336 побед в НБА – больше, чем у любого другого тренера в истории. Но самую первую победу ему не засчитали
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