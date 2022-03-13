Наверх
Sports.ru NBA

    «Милан» и Этторе Мессина поздравили Грегга Поповича в выходом на 1-е место по победам среди тренеров НБА

    Теги Этторе Мессина Сан-Антонио Грегг Попович НБА AX Армани Эксчейндж Милан Баскетбол

    Итальянский «Милан» и его главный тренер Этторе Мессина поздравили Грегга Поповича («Сан-Антонио») с выходом на первое место в истории НБА по количеству побед в регулярном чемпионате.

    «Тренер Поп – это друг, наставник, лидер, на площадке и за ее пределами. Я рад за него и семью «Сперс», – сказал Мессина.

    Итальянский специалист работал в «Сан-Антонио» ассистентом Поповича с 2014 по 2019 год.

    У Грегга Поповича 1336 побед в НБА – больше, чем у любого другого тренера в истории. Но самую первую победу ему не засчитали

     
     
     
    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Olimpia Milano (@olimpiamilano1936)

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные