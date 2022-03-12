Деджонте Мюррэй: «Попович – величайший тренер всех времен»

Разыгрывающий Деджонте Мюррэй поздравил возглавляющего техасскую команду с выходом на первое место по победам в НБА среди тренеров.

«Грегг Попович, вы величайший тренер всех времен. Я благодарен вам и горжусь вами, Поп.

Так сильно вас люблю, вы заслужили это. Никто и никогда не сможет отнять этого у вас!» – написал Мюррэй в твиттере.

«Сперс» одержали домашнюю победу над «Джаз» со счетом 104:102, которая стала 1336-й в карьере Поповича. 73-летний специалист ранее делил с Доном Нельсоном (1335) 1-е место в истории лиги.

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Твиттер Деджонте Мюррэя