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    Деджонте Мюррэй: «Попович – величайший тренер всех времен»

    Теги Сан-Антонио Грегг Попович НБА Деджонте Мюррэй Баскетбол

    Разыгрывающий «Сан-Антонио» Деджонте Мюррэй поздравил возглавляющего техасскую команду Грегга Поповича с выходом на первое место по победам в НБА среди тренеров.

    «Грегг Попович, вы величайший тренер всех времен. Я благодарен вам и горжусь вами, Поп.

    Так сильно вас люблю, вы заслужили это. Никто и никогда не сможет отнять этого у вас!» – написал Мюррэй в твиттере.

    «Сперс» одержали домашнюю победу над «Джаз» со счетом 104:102, которая стала 1336-й в карьере Поповича. 73-летний специалист ранее делил с Доном Нельсоном (1335) 1-е место в истории лиги.

    В НБА определили 15 лучших тренеров в истории. Пятикратный чемпион – мимо, еще 10 членов Зала славы – мимо, зато есть Док Риверс

    Твиттер Деджонте Мюррэя

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