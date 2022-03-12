Грегг Попович после «душа» от игроков в раздевалке «Сан-Антонио»: «Завтра будем бегать до потери пульса»

Игроки устроили «холодный душ» главному тренеру команды Греггу Поповичу в раздевалке после матча с «Ютой» (104:102).

«Завтра у нас бросковая тренировка, и мы будем бегать там до потери пульса», – сказал Попович после того, как был облит водой.

Победа над «Джазз» стала 1336-й в карьере Поповича. 73-летний специалист ранее делил с (1335) 1-е место в истории лиги.

У Грегга Поповича 1336 побед в НБА – больше, чем у любого другого тренера в истории. Но самую первую победу ему не засчитали