Дон Нельсон: «Горжусь Поповичем и всеми его достижениями»

Знаменитый игрок и тренер НБА Дон Нельсон поздравил возглавляющего «Сперс» , который обновил его рекорд по победам в НБА в качестве тренера.

«Эй Поп, это твой старый приятель Нелли. Я просто хотел сказать, что горжусь всеми твоими достижениями и отличными делами, что ты сделал для баскетбола по всему миру. Но больше всего я горжусь тем, чего ты добился сейчас, а именно подвинул меня на второе место по победам. Я так горжусь тем, что ты сделал это. Не мог дождаться этого дня.

Хочу напомнить, что ты один из лучших друзей в моей жизни. Желаю всего наилучшего в оставшихся сезонах НБА», – сказал Нельсон.

В НБА определили 15 лучших тренеров в истории. Пятикратный чемпион – мимо, еще 10 членов Зала славы – мимо, зато есть Док Риверс

Handing off the all-time wins crown 👑🤝 Hoops legend and long-time friend Don Nelson salutes Coach Pop for passing him on the historic list 💯 pic.twitter.com/zRCCXY76x7