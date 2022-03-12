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    Дон Нельсон: «Горжусь Поповичем и всеми его достижениями»

    Теги Дон Нельсон Сан-Антонио Грегг Попович НБА видео Баскетбол

    Знаменитый игрок и тренер НБА Дон Нельсон поздравил возглавляющего «Сперс» Грегга Поповича, который обновил его рекорд по победам в НБА в качестве тренера.

    «Эй Поп, это твой старый приятель Нелли. Я просто хотел сказать, что горжусь всеми твоими достижениями и отличными делами, что ты сделал для баскетбола по всему миру. Но больше всего я горжусь тем, чего ты добился сейчас, а именно подвинул меня на второе место по победам. Я так горжусь тем, что ты сделал это. Не мог дождаться этого дня.

    Хочу напомнить, что ты один из лучших друзей в моей жизни. Желаю всего наилучшего в оставшихся сезонах НБА», – сказал Нельсон.

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