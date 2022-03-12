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    Леброн Джеймс: «Болельщики «Лейкерс» имеют право реагировать так, как хотят»

    Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА болельщики Баскетбол

    Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал отношения с болельщиками клуба после матча с «Вашингтоном» (122:109).

    «Преданные болельщики «Лейкерс» знают, когда команда играет в плохой баскетбол, а когда в хороший баскетбол. Они имеют право реагировать так, как хотят» – заявил Джеймс.

    В одном из недавних матчей форвард был освистан болельщиками калифорнийского клуба. В игре с «Вашингтоном» он набрал 50 очков, 7 подборов и 6 передач.

    «Лейкерс» продолжают занимать девятое место в таблице Западной конференции.

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