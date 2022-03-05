Премьер-лига. Женщины. УГМК примет «Нику»

В субботу, 5 марта, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги УГМК в Екатеринбурге примет «Нику» из Сыктывкара.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

УГМК – Ника

5 марта. 17:00

Положение команд: УГМК – 19-0, Динамо Курск – 17-1, МБА – 14-3, – 11-6, Надежда – 9-10, Динамо Новосибирск – 8-10, Енисей – 8-10, Спарта энд К – 7-11, Самара – 7-11, Динамо Москва – 5-12, Пересвет-ЮФУ – 2-14, Спартак Ногинск – 0-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Женская сборная России впервые за 12 лет вышла на чемпионат мира