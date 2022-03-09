Премьер-лига. Женщины. «Енисей» примет «Пересвет-ЮФУ», «Самара» встретится с «Никой»

В среду, 9 марта, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут два матча.

«Енисей» примет «Пересвет-ЮФУ», «Самара» дома встретится с «Никой».

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

– Пересвет-ЮФУ

9 марта. 15.00

Самара – Ника

9 марта. 18.00

Положение команд: УГМК – 19-0, – 18-1, МБА – 14-3, – 11-6, Надежда – 9-10, Енисей – 9-10, Динамо Новосибирск – 8-11, энд К – 7-11, Самара – 7-12, Динамо Москва – 5-12, Пересвет-ЮФУ – 2-14, Спартак Ногинск – 0-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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