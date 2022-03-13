Димитрис Итудис: «В нынешней ситуации клуб старается понять, какие ходы по усилению можно сделать»

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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал подписание соглашения с американским разыгрывающим «Енисея» Каспером Уэйром (32 года, 178 см).

«В нынешней ситуации клуб старается понять, какие ходы по усилению можно сделать, и мы быстро приняли решение по этому переходу.

Мы нашли общий язык с Каспером, у него есть опыт выступления в Лиге ВТБ, ему хотелось выступать за нашу команду. Нам был необходим разыгрывающий, поскольку в настоящий момент у нас на этой позиции только Хоменко, плюс хорошую работу проделывает Ухов, и нам надо было добавить игрока.

Желаю Касперу здоровья, и мы все – штаб и игроки – постараемся сделать так, чтобы адаптация получилась скорой», – сказал Итудис.

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