Иффе Лундберг: «Жаль, что из-за сложившейся ситуации мне пришлось принять очень трудное решение»

Защитник Иффе Лундберг прокомментировал решение покинуть московский ЦСКА.
«Жаль, что из-за сложившейся ситуации мне пришлось принять очень трудное решение, решение, основанное на безопасности и благополучии моей семьи.
Хотел бы поблагодарить весь персонал ЦСКА, организацию и лично поблагодарить Андрея Ватутина, Наталию Фураеву и, самое главное, тренера Итудиса за то, что дали мне шанс и возможность дебютировать в Евролиге. Буду за это вечно признателен.
Также хотел бы поблагодарить болельщиков ЦСКА: спасибо, что приняли меня, когда я попал в клуб в разгар сезона в прошлом году, спасибо, что поддерживали меня и мою семью во время нашего пребывания здесь. Спасибо за все», – сказал датский защитник.
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