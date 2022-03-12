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    Иффе Лундберг может подписать двусторонний контракт в НБА. На экс-игрока ЦСКА претендует «Финикс»

    Теги возможные переходы ЦСКА Финикс НБА Габриэль Лундберг Баскетбол

    ЦСКА официально объявил о расторжении контракта с атакующим защитником Иффе Лундбергом (27 лет, 193 см) по соглашению сторон.

    По информации BasketNews, Лундберг в ближайшее время должен подписать двусторонний контракт с одним из клубов НБА.

    Отмечается, что на Лундберга претендует «Финикс».

    В составе ЦСКА Лундберг провел 65 матчей, набирая в среднем 10,4 очка, 2,4 подбора, 2,4 передачи и 1,1 перехвата, стал чемпионом Лиги ВТБ и был выбран в сборную мира на Матч всех звезд.

    Иффе может стать вторым в истории баскетболистом из Дании в НБА.

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