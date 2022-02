Джеймс Уорти выругался на судью в прямом эфире во время Турнира восходящих звезд

Легендарный игрок НБА Джеймс Уорти выступил в качестве тренера одной из команд Турнира восходящих звезд НБА.

Во время полуфинального матча Уорти подошел к судье и выразил недовольство, использовав нецензурное слово. Эпизод попал в эфир, так как находившийся рядом был с активным микрофоном.

Еще один экс-игрок НБА и тренер на Турнире восходящих звезд также выражал недовольство действиями судьи.

«Русский баскетбол делает все, чтобы у него не было идентичности». Интервью-боль с Никитой Белоголовцевым

.@GaryPayton didn’t disappoint while he was mic’d up 😂 pic.twitter.com/8SayP5Wb0W