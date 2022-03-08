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    Джоэл Эмбиид – о претендентах на MVP: «Посмотрите на лучших игроков, это по-настоящему большие парни»

    Теги Филадельфия НБА Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Никола Йокич Баскетбол

    Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид рассказал об основных претендентах на MVP в нынешнем сезоне.

    «Йокич великолепен. Он просто монстр. То, что он способен делать на площадке, это действительно невероятно. Посмотрите на лучших игроков, это по-настоящему большие парни. Будь то Яннис Адетокумбо или Никола Йокич. Кевин Дюрэнт не большой, но ростом семь футов. Иностранцы действительно доминируют, тот же Лука Дончич», – заявил игрок.

    Йокич является действующим обладателем награды Самому ценному игроку НБА. Адетокумбо выигрывал трофей в 2019 и 2020 годах.

    В нынешнем сезоне Эмибиид также претендует на звание MVP. Он набирает 29,7 очка, 11,2 подбора и 4,3 передачи в среднем за матч.

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