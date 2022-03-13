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    «Майами» интересуется Кристианом Вудом и Пи Джей Вашингтоном

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    «Майами» интересуется двумя форвардами – Кристианом Вудом («Хьюстон») и Пи Джей Вашингтоном («Шарлотт»).

    Как сообщает Bleacher Report, «Хит» намерены приобрести нынешним летом «большого», который будет хорошо дополнять Бэма Адебайо.

    Контракт Вуда рассчитан до конца сезона-2022/23 (14,3 миллиона долларов в заключительный год). Он набирает 17,9 очка и 10,1 подбора в среднем за игру.

    Вашингтон выступает на контракте новичка, который также истекает летом 2023 года (5,8 миллиона долларов в заключительный год). Его показатели составляют в среднем 10 очков и 5,5 подбора.

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