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Sports.ru NBA

    Виктор Оладипо сыграл впервые с апреля, набрав 11 очков в матче с «Рокетс»

    Теги Майами НБА видео Виктор Оладипо Баскетбол

    Защитник «Майами» Виктор Оладипо вернулся в строй после длительной паузы.

    Оладипо дебютировал в сезоне-2021/22 в понедельник во встрече с «Рокетс» (123:106). На его счету 11 очков (4 из 7 с игры) за 15 минут.

    Оладипо в последний раз выходил на площадку в апреле прошлого года. В мае он перенес операцию на правом бедре.

    В минувшем сезоне НБА в 33 матчах за «Индиану», «Хьюстон» и «Майами» защитник набирал 19,8 очка, 4,8 подбора и 4,6 передачи в среднем за игру.

    После обмена в «Хит» перед дедлайном в 2021 году Виктор принял участие лишь в четырех матчах за команду.

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