«Майами» может подписать с Тайлером Хирро 5-летний контракт на 184 млн (Bleacher Report)

Руководители и агенты некоторых клубов НБА считают, что следующий контракт защитника может быть рассчитан на 5 лет и 184 млн долларов, пишет Bleacher Report.

Летом этого года у Хирро будет право на продление контракта новичка. В нынешнем сезоне 22-летний защитник набирает 20,7 очка, 4,8 подбора и 3,9 передачи в среднем за матч.

В то же время в лиге есть скептики, которые считают Хирро не больше чем высококлассным игроком скамейки и шестым игроком, отмечает издание.

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