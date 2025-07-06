Кайри Ирвинг о возвращении к плей-офф: «Не сильно рассчитывайте на это»

Защитник «Далласа» не стал обнадеживать фанатов.

«Не сильно рассчитывайте на мое возвращение к плей-офф. Понимаете, о чем я? Это не значит, что я не вернусь, просто… я не хочу давать никаких прогнозов по срокам. Я хочу вернуться на все 150 000% готовым. Так что сейчас я не тороплюсь, чтобы по-настоящему восстановиться. Я уделяю время тому, чтобы привести тело в порядок – другие его части тоже – и просто наслаждаюсь процессом реабилитации. Это, конечно, непросто. Да, это прекрасное испытание, но каждый день я катаюсь на эмоциональных качелях. Я просто очень хочу снова выйти на паркет», – сказал Ирвинг .

33-летний защитник продолжает восстановление после разрыва передней крестообразной связки, полученного в начале марта.